Минск, , 12:39 — REGNUM В ответ на санкции стран Запада Белоруссия приготовила разные варианты ответных мер и в том числе — эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом 26 мая заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте страны, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

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«Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита», — сказал он.

При этом Головченко отметил, что белорусские власти все еще рассчитывают на благоразумие «тех, кто спешит пройти точку невозврата».

«Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», — добавил белорусский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что экономика Белоруссии, вопреки прогнозам стран Запада о ее стагнации и падении, демонстрирует устойчивый рост.