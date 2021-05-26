Минск, , 12:25 — REGNUM Экономика Белоруссии, вопреки прогнозам стран Запада о ее стагнации и падении, демонстрирует устойчивый рост. Об этом 26 мая заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.

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«Вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим нам стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп», — сказал он.

Также премьер-министр Белоруссии уточнил в качестве примера, что «темп роста валового внутреннего продукта составил 102,5%» по сравнению с прошлым годом и что в республике был «обеспечен высокий рост объемов промышленного производства — 111% при минимальном уровне складских запасов».

«Сохранена устойчивость во внешнем секторе, высокими темпами растет экспорт, обеспечено положительное сальдо внешней торговли — более $800 млн. Это рекордный показатель за последние 10 лет», — также отметил Головченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что зарубежный экстремистский телеграм-канал «поднялся» на белорусской проблематике и уже вовсю работает против России, что показывает истинную цель западных стратегов.