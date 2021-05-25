Москва, 25 мая, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Русофобская одержимость западных стран обвинить России во всём скоро дойдёт до того, что РФ будет обвиняться просто в факте своего существования. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить, — сказал представитель Кремля. — Здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию».

Таким образом Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Британии Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Как сообщалоИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTAРоман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

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