Москва, , 13:54 — REGNUM Белорусские власти пока не дают никаких комментариев по поводу задержания в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги. Об этом 25 мая сообщил отец задержанной Сергей Дудич.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«Власти пока не дают никаких комментариев. Известно только, что обвинение ей не предъявлено», — добавил он в беседе с ТАСС.

Дудич отметил, что они обратились в посольство Российской Федерации, встречались с консулом. Последний обещал оказать всяческое содействие, посольством был направлен запрос на доступ с задержанной.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за угрозы взрыва на борту. После посадки был задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые находились на борту лайнера.

24 мая белорусские власти уведомили российское посольство в Минске о задержании 23-летней гражданки РФ. Об основаниях её задержания не сообщалось. Защитник Сапеги, которую содержат в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, пока не смог с ней встретиться.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков прокомментировал задержание российской гражданки в Минске