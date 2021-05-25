Москва, 25 мая, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 остаётся в России напряжённой, кардинально её изменить сможет только масштабная вакцинация. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 25 мая на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По его словам, коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции — это важный аспект профилактики и прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний.

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряжённой, и кардинально переломить её может только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через вакцинацию», — подчеркнул Мурашко.

Министр отметил, что к 2024 году 70% жителей РФ должны ежегодно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Выявлять нужно в том числе проблемы, связанные с перенесённым коронавирусом.

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