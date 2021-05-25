Москва, , 09:31 — REGNUM Случаи, когда человек повторно заражается коронавирусом, являются единичными и они встречаются среди людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями. Об этом 25 мая рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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«Повторные случаи (заражения коронавирусом — ред.) могут быть, но они на сегодняшний день единичные. Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Вознесенский подчеркнул, что на данный момент говорить о появлении штамма SARS-CoV-2, от которого не существует защиты иммунитета, преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный департамент США рекомендовал американским гражданам избегать поездок в Японию из-за ситуации с коронавирусом в этой стране.