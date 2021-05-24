Брюссель, 24 мая, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Санкции против представителей Белоруссии различного уровня могут быть введены со стороны Европейского союза из-за инцидента с задержание в Минске накануне, 23 мая, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила 24 мая журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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фон дер Ляйен «Мы обсудим разные варианты санкций: против физических лиц, вовлечённых в посадку самолёта, а также против бизнеса, экономических предприятий и авиационного сектора».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прибывшая на саммит ЕС в Брюссель федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что его участниками будет обсуждаться новый санкционный список в отношении Минска — теперь, после инцидента с лайнером компании Ryanair.