Брюссель, , 21:02 — REGNUM Три миллиарда инвестиционной помощи Белоруссии со стороны Европейского союза будут заморожены, пока республика «не станет демократической», сообщила 24 мая журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

фон дер Ляйен «В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму €3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической».

Комментируя инцидент с задержанием в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, глава ЕК сказала, что Брюссель намерен отреагировать «очень сильно», чтобы «режим» президента Белоруссии Александра Лукашенко не сомневался в «страшных последствиях» своего шага.

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