Брюссель, 24 мая 2021, 21:02 — REGNUM Три миллиарда инвестиционной помощи Белоруссии со стороны Европейского союза будут заморожены, пока республика «не станет демократической», сообщила 24 мая журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Комментируя инцидент с задержанием в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, глава ЕК сказала, что Брюссель намерен отреагировать «очень сильно», чтобы «режим» президента Белоруссии Александра Лукашенко не сомневался в «страшных последствиях» своего шага.
Читайте ранее в этом сюжете: Лавров отреагировал на инцидент с Ryanair в Белоруссии