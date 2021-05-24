Санкт-Петербург, 24 мая, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Смольный знает об очередях из автомобилей скорой медицинской помощи в перепрофилированные под приём пациентов с ковидом стационары Петербурга, однако считает это разовым явлением. Об этом сообщил 24 мая председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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«Те очереди, о которых говорят коллеги, мы о них знаем, они были единожды 20 мая. А 21 мая нами были введены новые мощности для приема больных. Я говорю о площадке «Ленэкспо», которая относится к ведению Госпиталя ветеранов войн, а также 38-я больница имени Семашко, — пояснил чиновник. — Очереди сейчас отсутствуют».

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Лисовец также подчеркнул, что в настоящий момент комитет мониторит ситуацию в плане загрузки медучреждений. Это делается по двум причинам. Во-первых, чтобы все пациенты, нуждающиеся в госпитализации с внебольничной пневмонией и подтвержденным ковидом, могли беспрепятственно попасть в стационары. Во-вторых, в комздраве понимают, что развертывание дополнительных коек под лечение коронавирусной инфекции уменьшает доступность коек по другим профилям.

«Такой баланс является каждодневной задачей. То, что сейчас не наблюдается очередей в наши больницы является подтверждением того, что опыт, по сравнению с «первой волной», у нас появился», — резюмировал Лисовец.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5992 койки. Из них свободны на 23 мая были 1126 коек.