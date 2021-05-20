Санкт-Петербург, , 22:44 — REGNUM К петербургским стационарам, принимающим больных с коронавирусной инфекцией, вновь, как и год назад, выстроились очереди из автомобилей «скорой помощи» в ожидании госпитализации пациентов. Об этом на своей странице в соцсети 20 мая рассказал генеральный директор и главный врач службы частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

Очередь у Покровской больницы (цитата со страницы Л. Авербаха) Https://www.facebook.com/profile.php?id=100044157863149

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Он опубликовал фотографию очереди машин с красным крестом, выстроившейся 19 мая у Покровской больницы на Васильевском острове.

«Началось! Опять очереди из скорых! Это уму непостижимо <…> Чья некомпетентность уже третий раз подряд в течении года создаёт очереди из скорых, функция которых спасать людей, а не стоять часами в очередях?», — возмутился Авербах.

Он считает, что в городе уже имеет место «очередной эпидемический подъем, так называемая третья волна».

Напомним, по данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге госпитализированы с ковидом и подозрением на него 403 человека, что на 6,33% больше, чем в такой же день недели семь дней назад.

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