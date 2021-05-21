Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Низкий темп вакцинации от коронавирусной инфекции в России в целом и в Петербурге в частности демонстрирует глубинную, не связанную с COVID-19 проблему — проблему низкого уровня взаимного доверия в обществе. Так прокомментировал ИА REGNUM ситуацию с вакцинацией кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГСДмитрий Десятниченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

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Напомним, доля полностью вакцинированных жителей Петербурга только 20 мая 2021 года достигла 10% от численности населения, хотя массовая вакцинация в городе началась еще в январе, и вакцины достаточно. Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о низких темпах вакцинации в столице по сравнению с крупнейшими городами Европы.

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По словам собеседника агентства, дефицит доверия в России подрывает эффективное функционирование гражданского общества, с ним растут эгоцентричность и социальная безответственность, неприятие значительного числа социальных приоритетов и моделей поведения, протестные настроения и поступки.

«Это проявляется в очень многих сферах и достаточно давно. COVID лишь наглядно проявил эту проблему в новом ракурсе. Если посмотрим на статистку по странам — лидерам по масштабам вакцинации, то увидим, что это страны с заметно большим уровнем гражданского доверия в обществе, что само по себе весьма примечательно», — пояснил эксперт.

Срабатывает и так называемый «эффект переноса»: граждане, видя, что государство нередко не справляется с решением ряда социальных проблем в зоне его ответственности, начинают сомневаться, что проводимая государством массовая вакцинация может быть эффективным инструментом обеспечения безопасностях их жизни и здоровья. А государство не находит при этом эффективных методов и каналов коммуникации с сомневающимися.

«И здесь вопрос не в том, много или мало говорится о COVID и его последствиях, вопрос в эффективности этих разговоров. На мой взгляд, говорить и писать много — это не то же самое, что говорить и писать эффективно и убедительно. Поэтому желательно обратить серьезное внимание на изменение информационной политики в области популяризации массовой вакцинации и более ответственного социального поведения в части соблюдения того же масочного режима и других требований безопасности, и, разумеется, вакцинации», — отметил Дмитрий Десятниченко.

Эксперт предположил, что для популяризации вакцинации, возможно, стоит привлечь маркетологов и рекламистов, дифференцировать подход к популяризации вакцинации, сделав информационную политику более адресной и в итоге — эффективной. Сухие цифры статистики заболеваемости за прошедший год престали восприниматься гражданами на эмоциональном уровне как показатели реальной угрозы жизни.

«Статистка вакцинации по Санкт-Петербургу в целом соответствует общероссийской. Особенность Санкт-Петербурга — это высокая доля лиц старших возрастов, многие из которых традиционно лояльны к распространяемым официально рекомендациям. Они часто дисциплинированы, носят маски, вакцинируются с учетом медицинских рекомендаций. Более молодые граждане, а также более либерально настроенные лица средних возрастов, по моим наблюдениям, относятся к рекомендациям делать прививку гораздо более критично. Примечательно, что недоверие к вакцинации часто не связано с национальной принадлежностью самих вакцин. Российские вакцины ими никак не дискриминируются по сравнению с зарубежными», — уточнил собеседник агентства.

Эксперт также напомнил, что с 1998 года у граждан России появилось право самостоятельно решать — вакцинироваться или нет. Сформировалось и развилось целое движение противников любой вакцинации.

«В России такие настроения весьма заметны. В обычной ситуации игнорирование вакцинации чаще могло пагубно отразиться в основном на здоровье самого человека. Сегодня это отражается на здоровье десятков тысяч и даже миллионов. Так что и здесь мы, так сказать, «пожинаем плоды» части дополнительных демократических прав и свобод человека и гражданина, полученных в 90-х годах. Стоит помнить, что право делать осознанный выбор требует обязательного умения его делать и понимания ответственности за свой выбор, как перед самим собой, так и перед обществом», — подытожил эксперт.

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Напомним, в Санкт‑Петербурге первую прививку от коронавируса сделали около 638 тысяч горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 539 тысяч человек. Работают 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации, 23 выездные бригады. Пункты вакцинации открыты в торговых комплексах и на спортивных объектах. На стадионе «Зенит Арена» и в «Ледовом дворце» вакцинация организована ежедневно. Проводится вакцинация на дому маломобильных горожан. В поликлиниках в наличии 99,8 тысячи доз, на Фармбазе — 69 тысяч комплектов вакцины.