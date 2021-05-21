Москва, , 09:22 — REGNUM Жители Москвы неохотно участвуют в прививочной кампании против коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Глава столицы 21 мая опубликовал в личном блоге видеозапись общения с жителями северо-востока столицы. Собянин рассказал, как проходит вакцинация, отметив, что в стационарах находятся около 9 тыс. больных COVID-19.

По его словам, Москва уже полгода не имеет ограничений по прививкам.

«И что? А количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы», — сказал мэр.

Он напомнил, что в некоторых странах прививка является платной, стоимость составляет 1,5 — 2 тыс. евро. В России уколы делаются бесплатно. Более того, пенсионерам выплачивается по 1 тыс. рублей.

«Никого нет! Относительно никого, за весть период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей», — заявил Собянин.