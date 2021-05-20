Москва, , 19:11 — REGNUM Если к вопросу о замене трудовых мигрантов заключенными подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точки зрения, то эту инициативу можно поддержать. Об этом ИА REGNUM 20 мая заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. Служба обещает им «абсолютно новые достойные условия» и заработную плату, — сказал Титов. — Если к процессу подойдут одновременно с гуманистической и рационально-коммерческой точки зрения, то я поддерживаю эту инициативу. Полагаю, что это должно быть добровольным решением заключённых, которые получат возможность сокращения срока. А заработная плата, часть которой может идти на более комфортное проживание и питание, позволит накопить средства к моменту выхода на свободу».

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, задача государства — не издеваться над заключёнными.

«Не уверен, что и перевоспитание — реальная цель. Однако «привести в чувство» людей, ещё осознанно не вставших на путь криминала, вполне осуществимо. Я встречался с подследственными в СИЗО — отсутствие какой-либо деятельности превращается для них в настоящую муку, — сказал Титов. — К сожалению, мы знаем случаи злоупотребления со стороны руководства отдельных колоний, которые превращали заключённых в рабов и, не стесняясь, зарабатывали на их тяжелом труде. Это недопустимо! Заключённым должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений. С соблюдением всех их прав. ФСИН снимет с себя лишние функции, заключённые получат поблажки и оплату своего труда, государству не придётся завозить дополнительных мигрантов. Прекрасно».

Главное, как полагает Титов, сделать это эффективно и не превратить в ГУЛАГ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что предложение руководителя ФСИН о том, чтобы частично заменить трудовых мигрантов российскими заключенными, будет очень и очень трудно реализовать.

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