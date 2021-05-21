На заседании также будут обсуждены основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021−2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами ЕАЭС. Также будут приняты решения, которые будут призваны способствовать повышению эффективности функционирования единого рынка союза.