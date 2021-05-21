Все российские вакцины эффективны и безопасны — Путин
России удалось выпустить три собственные вакцины, которые принесут пользу в том числе другим странам, входящим в состав Евразийского экономического союза. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья — Путин.
Владимир Путин: «В ближайшее время нами будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение».
Президент РФ Владимир Путин: «Что касается России, нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса».
Владимир Путин поблагодарил президента Кубы за то, что он счёл возможным присоединиться к онлайн-заседанию.
«Впереди всех нас ждёт ещё один непростой год», — отметил Садыр Жапаров, характеризуя ситуацию с коронавирусом.
Напомним, в 2021 году страной — председателем Евразийского экономического союза выступает Казахстан.
Садыр Жапаров: «Нам необходимо выявлять новые конкурентные преимущества каждого государства — члена Союза».
Токаев: производство «Спутник V» в Казахстане — пример успешной кооперации
Запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Казахстане — яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Об этом 21 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководство РФ за вакцину от коронавируса «Спутник V».
Касым-Жомарт Токаев: «Давайте объединять усилия и вместе бороться против пандемии».
Лукашенко: «В рамках Союза мы должны принять все меры по обеспечению собственной продовольственной безопасности».
Александр Лукашенко: «Мы приветствуем развитие общего платёжного пространства Союза».
Лукашенко: «Убеждён, что мы способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики Союза и её устойчивый рост».
Александр Лукашенко: «В октябре этого года мы встретимся в Минске». Пока, по его словам, из-за «так называемой пандемии» приходится общаться в дистанционном формате.
Путин примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
На заседании также будут обсуждены основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021−2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами ЕАЭС. Также будут приняты решения, которые будут призваны способствовать повышению эффективности функционирования единого рынка союза.
Токаев начал заседание Высшего Евразийского экономического совета
Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось заседание глав государств Высшего Евразийского экономического совета.
Пашинян обратил внимание на необходимость разработки механизмов финансирования интеграционных проектов.
Никол Пашинян: «Соглашение о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и третьими странами показало свою востребованность».
Нурсултан Назарбаев: «Я желаю всем нам успешного преодоления кризисной ситуации».