21 Мая
 
13:14

Все российские вакцины эффективны и безопасны — Путин

России удалось выпустить три собственные вакцины, которые принесут пользу в том числе другим странам, входящим в состав Евразийского экономического союза. Об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

13:13

РФ стремится и будет стремиться улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами, приезжающими из стран ближнего зарубежья — Путин.

13:12

Владимир Путин: «В ближайшее время нами будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение».

13:09

Президент РФ Владимир Путин: «Что касается России, нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса».

13:08

Владимир Путин поблагодарил президента Кубы за то, что он счёл возможным присоединиться к онлайн-заседанию.

13:07

«Впереди всех нас ждёт ещё один непростой год», — отметил Садыр Жапаров, характеризуя ситуацию с коронавирусом.

13:03

Напомним, в 2021 году страной — председателем Евразийского экономического союза выступает Казахстан.

13:02

Садыр Жапаров: «Нам необходимо выявлять новые конкурентные преимущества каждого государства — члена Союза».

13:02

Токаев: производство «Спутник V» в Казахстане — пример успешной кооперации

Запуск производства российской вакцины «Спутник V» в Казахстане — яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Об этом 21 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

12:57

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021. Цитата из трансляции. akorda. kz

12:56

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил руководство РФ за вакцину от коронавируса «Спутник V».

12:55

Касым-Жомарт Токаев: «Давайте объединять усилия и вместе бороться против пандемии».

12:52

Лукашенко: «В рамках Союза мы должны принять все меры по обеспечению собственной продовольственной безопасности».

12:46

Александр Лукашенко: «Мы приветствуем развитие общего платёжного пространства Союза».

12:45

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021. Цитата из трансляции. akorda. kz

12:44

Лукашенко: «Убеждён, что мы способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики Союза и её устойчивый рост».

12:43

Заседание Высшего Евразийского экономического совета. 21.05.2021. Цитата из трансляции. akorda. kz

12:41

Александр Лукашенко: «В октябре этого года мы встретимся в Минске». Пока, по его словам, из-за «так называемой пандемии» приходится общаться в дистанционном формате.

12:40

Путин примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС

На заседании также будут обсуждены основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021−2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами ЕАЭС. Также будут приняты решения, которые будут призваны способствовать повышению эффективности функционирования единого рынка союза.

12:38

Токаев начал заседание Высшего Евразийского экономического совета

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось заседание глав государств Высшего Евразийского экономического совета.

12:37

Пашинян обратил внимание на необходимость разработки механизмов финансирования интеграционных проектов.

12:36

Никол Пашинян: «Соглашение о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и третьими странами показало свою востребованность».

12:31

Нурсултан Назарбаев: «Я желаю всем нам успешного преодоления кризисной ситуации».