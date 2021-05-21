Минск, 21 мая, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Противодействие распространению неонацизма предполагает запрет на распространение символики коллаборационистов. Поэтому главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии желает видеть бело-красно белый флаг белорусских националистов и пособников оккупантов в списке запрещённой нацистской символики. Об этом в интервью президентской газете «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») заявил заместитель начальника ­ГУБОПиК полковник милиции Михаил ­Бедункевич.

Белорусские националисты

Оценивая будущее пока формально не запрещённого бело-красно-белого флага («бчб-флага»), полковник сказал: «Настало время принять меры. Пора поставить точку в этом вопросе — люди просят. Когда готовилось Всебелорусское народное собрание, госорганы принимали просто вал обращений от граждан по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики! Сейчас мы видим попытку «замазать» проблему — будто бы ее нет».

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«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей. Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации, — добавил Бедункевич. — Понятно, есть случаи, в которых он может быть использован (такие моменты оговорены и разрешены законом): в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе. Но попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жестко пресекаться».

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Говоря о роли общественности в реализации положений нового закона о противодействии неонацизму, замначальника ­ГУБОПиК отметил: «Нужно пересмотреть программы обучения в школах, усовершенствовать учебный процесс, работу со школьниками, студентами. Больше внимания уделять изучению истории Великой Отечественной войны. Рядовые граждане, все слои населения должны правильно информировать молодежь, показывать детям, внукам, кто был настоящим героем в той войне, а кто был предателем. Рассказывать, ради чего боролся с фашизмом наш народ и какие жертвы мы понесли. Каждый должен участвовать в этой работе по воспитанию молодого поколения в духе уважения к подвигу солдат Красной армии и неприятия нацизма. И, замечая у себя вокруг примеры профашистских поползновений, не оставаться равнодушными».

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Комментируя направления деятельности ГУБОПиК в борьбе с ультраправыми, Бедункевич сказал: «Есть четкий план, начиная от организационных моментов и заканчивая практическими, профилактическими мероприятиями, которые мы будем развивать. Значительное внимание уделим проявлениям реабилитации нацизма в различных сегментах интернета. Дадим непримиримый бой дискредитации, оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны, оправданию нацистов, «творчеству», разжигающему расовую, национальную рознь. Плотнее возьмемся за различные молодежные группы ультраправого толка. Поработаем с так называемыми блогерами, которые, прикрываясь своим статусом, становятся на путь пособников неонацизма. Также планируем развивать свою информационную работу. Будем поощрять блогеров, которые помогают доносить правдивую информацию до узкопрофильных групп. Продолжать работу с фанатскими секторами — для их отхода от ультраправых движений. Диалог с наиболее вменяемыми фанатами у нас налажен. А с теми, кто нас не хочет понимать, — будем действовать по-другому».