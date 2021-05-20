Москва, 20 мая, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Вопрос об изменении российского законодательства ради того, чтобы прививка от коронавируса стала обязательной, на текущий момент не ставится. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности обязательной вакцинации.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «в предметном плане» никаких действий в этом направлении не предпринимается.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая во время онлайн-форума Медведев заявил, что «иногда в государственных интересах» решения о вакцинации могут приобрести «общеобязательный характер». По его словам, взвешивать придётся, с одной стороны, ценность отдельной жизни, а с другой — защиту всего населения.

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