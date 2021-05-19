Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Вакцинация может стать обязательной, если речь идёт о защите всего населения. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом».

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Он назвал вполне разумной позицию целого ряда европейских институтов о добровольности прививок. Сама по себе процедура введения вакцины предполагает согласие человека.

«Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — сказал Медведев.

Он пояснил, что вопрос заключается в соразмерности ценностей. С одной стороны — ценность отдельной жизни, с другой — защита всего населения. Ответы придётся давать юристам и людям, которые занимаются вакцинацией, подытожил замглавы Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил вкладе российского права в борьбу с пандемией, о сохранении «миллионов жизней».

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