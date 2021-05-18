Москва, , 13:57 — REGNUM Соединённые Штаты отвергают предложение России ввести уголовную ответственность за создание софта, пригодного для кибератак. Об этом сегодня, 18 мая, в ходе онлайн-конференции на площадке МИА «Россия сегодня» на тему: «Национальные киберугрозы: новые вызовы и опыт противодействия» заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Существенное отличие РФ от других государств является то, что у нас криминализировано изготовление вредоносного программного обеспечения. Все наши попытки договориться на международном уровне о криминализации подобных действий, они закончились безрезультатно», — подчеркнул Мурашов.

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Он отметил, что «Соединённые Штаты Америки постоянно отстаивают позицию о возможности изготовления вредоносного программного обеспечения, а к уголовной составляющей отводят лишь его применение против конкретных лиц».

Директор центра уверен, что криминализация изготовления вредоносного ПО «по существу могла бы изменить ландшафт в современном информационном пространстве, существенно ограничив деятельность и возможности международных хакерских группировок».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае хакерской атаке подверглась американская трубопроводная компания Colonial Pipeline. Обвинённая в атаке хакерская группа DarkSide заявила, что не ставила своей целью «посеять хаос», а руководствовалась исключительно экономическими мотивами.