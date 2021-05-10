Вашингтон, 10 мая 2021, 22:22 — REGNUM На сегодняшний день Соединенные Штаты не имеют свидетельств, что в кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline может быть причастна Россия. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.
Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.
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