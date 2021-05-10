Вашингтон, , 22:22 — REGNUM На сегодняшний день Соединенные Штаты не имеют свидетельств, что в кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline может быть причастна Россия. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель… находится в России», — цитирует Байдена пресс-службе Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.

Читайте также: Режим ЧС объявлен в США после кибератаки на топливную компанию