Москва, , 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление было обнародовано 25 сентября на официальном сайте Кремля.

В заявлении приведена преамбула о растущих рисках возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере и об ответственности за его предотвращение, лежащей на ключевых игроках сферы международной информационной безопасности (МИБ).

«В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий», — указано в заявлении.

В частности, предложено восстановить регулярный двусторонний диалог по основным вопросам МИБ, обеспечивать непрерывное и эффективное взаимодействие между ведомствами, ответственными за снижение ядерной опасности, и группами, курирующими вопросы МИБ, относящиеся к национальной безопасности.

Кроме того, необходимо разработать и подписать соглашения о предотвращении инцидентов в информационном поле, аналогичное уже существующим договорам о предотвращении инцидентов в море и воздушном пространстве.

При этом президент России предложил обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела обеих стран, а также гарантии невмешательства в избирательные процессы при помощи информационно‑коммуникационных технологий и прочих высокотехнологичных методов.

«Призываем США дать ход российско‑американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий», — подчёркивается в заявлении президента Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме не исключили переговоров по кибербезопасности с Конгрессом США