Москва, , 09:23 — REGNUM На развитие электротранспорта в России из федерального бюджета направят более 400 млрд рублей. Как следует из презентации Министерства экономического развития РФ «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», такая сумма будет потрачена в ближайшие десять лет.

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Так, до 2024 года на эти цели планируется выделить 31,3 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. При этом до 2020 года общий бюджет программы составит 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд рублей выделят из бюджета и внебюджетных фондов.

Программу будет выполнять национальный консорциум во главе с КамАЗом (это единственный концерн в России, у которого есть образец легкового электромобиля). При этом другие автопроизводители в презентации не упоминаются.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2022 году продажи электротранспорта в России составят 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, а к 2030 году эти показатели вырастут до 15% от рынка в 2,5 млн машин.

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Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Для этих городов разработают программы развития инфраструктуры. Кроме того, предполагается ввести «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг».

Кроме того, Минэкономразвития также планирует ограничить импорт в области производства электромобилей с помощью введения ежегодного дополнительного роста утильсбора с 2024 года. К 2027 году необходимо локализовать производство батареи и электродвигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор филиала АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что рынок электромобилей в России всё ещё мал, но он расширяется, и на нём начинают активнее конкурировать иностранные компании, предлагая новые модели транспортных средств. При этом, по его словам, молодой рынок открывает также особое окно возможностей и для отечественного производителя. Эксперт считает, что в целом российский рынок электромобилей «может прирастать ежегодно на 30%».