Москва, , 11:25 — REGNUM В России последние несколько лет наблюдается рост продаж новых и подержанных электромобилей, отмечают эксперты агентства «Автостат».

По итогам прошлого года на российском авторынке было продано 5274 подержанных и 687 новых авто с электромоторами. Причем рост продаж на вторичном авторынке составил 60%, а новых машин — 95%.

С января по март 2021 года в России было куплено 1273 электрокара с пробегом — на 46% больше, чем в 2020 году. Кроме того, за тот же период было продано 307 новых электромобилей, что почти в шесть раз больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Эксперты агентства отмечают, что спрос на электрокары стал активнее расти в России начиная со второй половины 2020 года. Отмечается, что увеличение продаж на вторичном рынке электромобилей в этот период связано с отменой таможенных пошлин на электрифицированные машины при их ввозе на территорию ЕАЭС.

На рынок новых электрокаров повлияли новые модели, к которым относятся Audi e-tron и Porsche Taycan. Кроме того, эксперты подметили, что в России изменилось соотношение первичного и вторичного авторынков. Если в прошлом году на один новый электрокар приходилось восемь подержанных, то за первые три месяца текущего года данное соотношение уже почти составляет 1:4.

Напомним, Porsche Taycan лидирует по продажам на рынке новых электрокаров России по итогам первого квартала 2021 года.

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