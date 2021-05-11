Москва, , 17:23 — REGNUM Рынок электромобилей в России всё ещё мал, но он расширяется, и на нём начинают активнее конкурировать иностранные компании, предлагая новые модели транспортных средств. При этом молодой рынок открывает также особое окно возможностей и для отечественного производителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил директор филиала АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Россия сейчас находится в начале большого пути, если сравнить с рынком Европы, США и Китая. И появление новинок, тем более отечественных, даст импульс российскому сегменту электромобилей развиваться дальше», — заявил Тюктеев.

Он отметил, что стоимость российских электромобилей, готовых к серийному выпуску, начинается от 550 тыс. рублей.

«В данном ценовом сегменте существует немало конкурентов, однако электромобили с традиционными автомобилями с ДВС сильно не конкурируют», — отметил он.

В целом российский рынок электромобилей «может прирастать ежегодно на 30%», считает эксперт, и эта динамика, вероятно, усилится, в том числе, благодаря расширению модельных линеек и появлению на рынке более доступных модификаций.

«Отечественному рынку необходимо дальнейшее развитие сети электрозарядных станций. Ввиду низких цен на электроэнергию рынок потребителей приличный. Сейчас крупные российские города на карте электрозаправок мира выглядят достаточно обнадеживающе», — указал он.

«К примеру, в Москве их уже более ста, с весомой частью быстрых и мощных, более 22 кВт станций. Основные провайдеры ЭЗС в столице — Мосэнерго, торговые центры и официальные дилеры. Для кардинального изменения ситуации в сегменте в целом необходимы госпрограммы по стимулированию продаж электромобилей, льготы по налогам, бесплатные парковки для владельцев электромобилей», — подчеркнул Тюктеев.