Минск, , 15:46 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и его подданных с национальным праздником — Днем конституции. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В официальном поздравлении сказано, что «Норвегия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии регионе Северной Европы».

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«Приятно видеть, что достигнутый высокий уровень двусторонней торговли выдержал испытание пандемией, — сказано в поздравлении. — Минск заинтересован в продолжении прагматичного диалога с Осло на принципах взаимного уважения. Рассчитываем на сохранение конструктивного сотрудничества в различных отраслях и совместную работу на международных площадках».Лукашенко уверен, «что Норвегия будет достойно исполнять почетные и ответственные обязанности непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».Напомним, по итогам президентской кампании 2020 года в Белоруссии официальный Осло не признал Александра Лукашенко законным правителем постсоветской республики. Отметим также, что бессменно правящий с 1994 года Лукашенко неоднократно сравнивал себя с монархами, в том числе с английской королевой и российским императором.

Харальд V вступил на престол в 1991 году. Норвегия является конституционной монархией. Политическим лидером страны является премьер-министр, с 2013 года — Эрна Сульберг.

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