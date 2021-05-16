Нью-Йорк, США, 16 мая, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

United Natons Антониу Гутерреш

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По его словам, в результате боевых действий создается риск, что «израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия», это «может привести к началу неконтролируемого кризиса в области безопасности и в гуманитарной сфере».

«Единственный путь вперёд — это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы два государства жили в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при этом Иерусалим должен будет стать столицей обоих государств», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 мая, израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации, среди которых офисы телеканала Al-Jazeera и агентства Associated Press.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 10 мая, когда после столкновений в Восточном Иерусалиме Палестина и Израиль стали обмениваться массированными ударами.

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