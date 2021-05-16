Рамалла , , 17:20 — REGNUM В результате обстрела Армии Израиля территории сектора Газа погибли 188 человек, из них 55 — дети, сообщает 16 мая пресс-службе министерства здравоохранения анклава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«Общие число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, с начала эскалации конфликта составляет 188, в том числе 55 детей и 33 женщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 1 230 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается новое обострение израильско-палестинского конфликта. Вооруженные силы Израиля наносят воздушные и артиллерийские удары по палестинскому анклаву, а из сектора Газа запускаются сотни ракет.

Читайте также: Израиль атаковал дом главы политбюро движения ХАМАС в секторе Газа