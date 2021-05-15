Иерусалим, 15 мая, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Прекращение огня между Израилем и сектором Газа произойдет нескоро, заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман.

Israel Defense Forces Тренировка израильских военных

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«Мы очень мощно ответили на обстрелы. Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути», — казал он в интервью порталу Ynet.

Он добавил, что с первого дня армия Израиля наносила удары по самым высокопоставленным представителям радикалов в Газе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжается новое обострение израильско-палестинского конфликта. Вооруженные силы Израиля наносят воздушные и артиллерийские удары по палестинскому анклаву, а из сектора Газа запускаются сотни ракет. Обе стороны сообщают о погибших и раненых.

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