Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил во время брифинга 13 мая, что Соединенные Штаты вывезли из Израиля 120 сотрудников Пентагона. Об этом 14 мая сообщает Fox News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

В четверг, 13 мая, 120 сотрудников Пентагона покину Израиль и прибыли в Германию. Отмечается, что данное решение США приняли посоветовавшись с израильскими коллегами.

Уточняется, что у руководства нет других планов по вывозу каких-либо американцев из Израиля.

Как сообщалоИА REGNUM, новое обострение израильско-палестинского конфликта продолжается с 8 мая. Из сектора Газа запускаются сотни ракет, армия Израиля наносит воздушные и артиллерийские удары по палестинскому анклаву. Обе стороны сообщают о десятках погибших и сотнях раненых.

12 мая руководитель израильской армейской пресс-службы Йонатан Конрикусзаявил на брифинге для иностранных журналистов о том, что за последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет.