Москва, , 12:17 — REGNUM Недорого отдохнуть этим летом у жителей России вряд ли получиться. В этом уверен 21% участников социологического исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

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По мнению такого же количества респнодентов бюджетно отдохнуть можно только дома или на даче. 5% опрошенных полагает, что недорого летние каникулы обойдутся в небольших посёлках и городах на Черноморском побережье или вблизи Азовского моря. 3% считают таким бюджетным местом для отдыха Дагестан, 2% — города Кавказских Минеральных Вод.

В случае снятия ограничений, недорого можно будет отдохнуть в Турции (так считают 5% респондентов) 3% туристов надеются на доступный по цене отпуск в Греции, по 2% рассчитывают на отдых в Абхазии, Греции и на Кипре.

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Добавим, что участие в исследовании приняли 2452 пользователей сервиса OneTwoTrip.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, куда российские туристы могут поехать во время пандемии коронавируса.