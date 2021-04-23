Москва, , 11:15 — REGNUM Из-за закрытия Турции российский турпоток на майские праздники просел на 70%. Самым популярным направления для отдыха в праздничные дни стали курорты Краснодарского края, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На втором месте продаж туров на внутренних направлениях на майские праздники оказался Крым, на третьем — Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды, не четвёртом — Калининградская область, на пятом — Москва и Подмосковье. Цены на туры по Росси начинаются от 30 тыс. руб.

Среди зарубежных направлений отдыха на майские праздники лидируют Куба, Абхазия, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Далее по убыванию объемов продаж следуют Сейшелы и Сербия.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (56%) в 2021 году намерены провести майские праздничные дни дома.

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