Москва, 14 мая 2021, 09:35 — REGNUM В связи с ограничениями, связанными с пандемией, жители России корректируют свои планы на лето. В 2021 году не поедут в отпуск 66% опрошенных, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Планируют поездки этим летом 34% опрошенных. Большинство (27%) будут путешествовать по России. 5% надеются поехать за границу. Намерены путешествовать и по стране, и за её пределами 2%.
Наиболее популярные виды транспорта для путешествий — личный автомобиль (36%), самолёт (35%) и поезд (27%). Среди тех, кто не будет покидать свой регион этим летом, больше всего жителей Северо-Кавказского ФО (81%), жителей сел (79%) и людей старше 60 лет (81%).
Опрос проведён в апреле 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 153 населенных пунктах. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, чуть более четверти жителей России (27%) собираются провести свой отпуск дома, на даче или в деревне.
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