Вашингтон, 14 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Граждане США, которые полностью привиты от коронавирусной инфекции, могут отказаться от ношения масок и социального дистанцирования как на улице, так и в большинстве случаев в помещениях. Такое разрешение дали центры по контролю и профилактике заболеваний США, передаёт телеканал CBS News.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

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"Любой, кто полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, больших или маленьких, без ношения маски или соблюдения физической дистанции», — заявила на брифинге в Белом доме по COVID-19 директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

По её словам, исключение составят те случаи, когда этого требуют федеральные законы, а также законы и правила штатов, в том числе руководства учреждений или рабочих мест.

«Наука показывает, что если вы полностью вакцинированы, вы защищены», — подчеркнула глава CDC.

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Валенски также предупредила, что всегда остаётся риск, что ситуация с пандемией может ухудшиться, и стране, возможно, придётся вернуться к некоторым прежним ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях американский президент Джо Байден заявил, что доля жителей США, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, приближается к 59%. По его словам, к 4 июля, когда в США будут отмечать День независимости, доля вакцинированных должна увеличиться до 70%. Это посильная задача, уверен глава Белого дома.