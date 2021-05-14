Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Медицинский консультант CNN доктор Лиана Вен была удивлена услышать, что согласно новым рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вакцинированные граждане могут перестать носить маски. Об этом 13 мая сообщает CNN.

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«Честно говоря, я была шокирована объявлением. Я думаю, что они бросились из одной крайности в другую. И самый главный вопрос здесь, как мы поймем, кто вакцинирован, а кто нет?» — заявила Вен, бывший руководитель комитета по здравоохранению Балтимора, и добавила, что хотя она и рада слышать об эффективности вакцинации, новые рекомендации сбивают с толку.

«Если вы теперь говорите, что каждый может делать что хочет, а мы не будем проверять, вакцинированы вы или нет, тогда какой смысл людям идти и делать прививку?» — спросила доктор.

Сегодня ранее главный инфекционный врач США Энтони Фаучисообщил телеканалу CBS, что вакцинированные от COVID-19 граждане могут не носить маски.

ИА REGNUM напоминает, лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Огайо, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 12 мая заявил губернатор штата Майк Девайнв видеообращении на странице в YouTube, принадлежащей региональной администрации.

В штате Нью-Джерси в качестве поощрения за вакцинацию власти предлагают бесплатное пиво жителям старше 21 года.