11 Мая
8:21
В Бразилии за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 25,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает минздрав страны.
8:14
Во Франции за сутки выявили свыше 3 тыс. новых носителей коронавируса
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
8:13
В Южной Корее за сутки выявили более 510 носителей коронавируса
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.