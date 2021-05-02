Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире в целом сейчас находится на плато, но его уровень неприемлемо высок, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Суточный прирост заболеваемости составляет менее одного процента, но по-прежнему измеряется сотнями тысяч новых случаев.

Снижение темпов эпидемии отмечается во многих частях света, включая Северную и Южную Америку и Европу, в то же время в Юго-Восточной Азии количество заражений и смертность от COVID-19 нарастают.

По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион. Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зарегистрировано в Юго-Восточной Азии, здесь же зарегистрирован наибольший прирост суточного числа новых случаев.

При этом в целом ряде регионов мира продолжается циркуляция новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, отличающихся повышенной способностью к распространению и устойчивостью к лекарственным препаратам и вакцинам. Однако массовая вакцинация населения, как свидетельствует опыт наиболее успешных в этом процессе стран, остается единственной возможностью помешать новым волнам эпидемии.

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