Москва, 14 мая, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Хакеры из Центрального разведывательного управления США могут быть причастны к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline, из-за которой её трубопровод оказался заблокирован на целую неделю. Такую вероятность не исключила президент компании Info Watch Наталья Касперская.

ЦРУ

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Касперская напомнила, что, согласно опубликованному в 2017 году расследованию международной некоммерческой организации Wikileaks, в ЦРУ есть подразделение UMBRAGE, которое маскируется под различные виды мировых хакерских групп, пишет РИА Новости.

«Там были перечислены страны — Россия, Северная Корея, Китай, Иран. Поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, […] нельзя», — заявила на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» Касперская.

При этом эксперт отметила, что если взламывающий компьютеры хакер не захочет оставить о себе какую-то информацию, то вычислить его местонахождение в момент атаки практически невозможно.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон продолжит считать Россию «в некотором роде» ответственной за кибератаку, которая была осуществлена на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline, даже если «одтвердилось, что после проведённого расследования у нас отсутствует информация о причастности властей России к этому».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с работой трубопровода Colonial, который тянется из Техаса на северо-восток США вплоть до штата Нью-Йорк, возникли 7 мая после кибератаки с использованием программы-вымогателя. По сообщению компании Colonial Pipeline, на время были приостановлены все операции, связанные с трубопроводом, также отключены некоторые информационные системы.

В связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединённых Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам, власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.13 мая Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей после простоя.