Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Соединённые Штаты продолжат считать Россию «в некотором роде» ответственной за кибератаку, которая была осуществлена на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline. Об этом 13 мая заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Даже если <…> подтвердилось, что после проведённого расследования у нас отсутствует информация о причастности властей (России — ред.) к этому, всё равно они несут некоторую ответственность», — сказала она.

Псаки объяснила свои слова тем, что хакеры из преступной группировки могут находиться на территории России.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявили о непричастности российских властей к кибератаке на энергокомпанию Colonial Pipeline. По его словам, некоторые участники преступной группы «живут в России», поэтому расследующие инцидент специалисты США поддерживают «прямую связь» с российскими коллегами.

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