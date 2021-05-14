Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Крупнейшая американская компания Colonial Pipeline, подвергшаяся кибератаке, полностью возобновила работу своей трубопроводной системы после длившегося несколько дней простоя. Об этом пресс-служба компании вечером 13 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Colonial Pipeline теперь может сообщить, что мы перезапустили всю нашу трубопроводную систему, и что доставка продукции началась на все рынки, которые мы обслуживаем», — говорится в сообщении.

По информации Bloomberg, компания Colonial Pipeline, подвергшаяся кибератаке, выплатила хакерам выкуп в размере $5 млн в криптовалюте, после чего те предоставили ей инструменты для восстановления компьютерной системы компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая было возобновлено движение нефтепродуктов по трубопроводу Colonial Pipeline и топливо начало поступать на большинство обслуживаемых точек.

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