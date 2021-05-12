Женева, Швейцария, 13 мая, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Прививку от коронавирусной инфекции сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он сообщил 12 мая на своей странице в Twitter.

Who.int Тедрос Адханом Гебрейесус

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Он вакцинировался в Университетской клинике швейцарского города Женева. Глава ВОЗ не уточнил, какой из препаратов он получил.

Гебрейесус призвал жителей всех стран, которым доступны препараты для иммунизации от COVID-19, сделать прививки. Он также подчеркнул, что крайне важно обеспечить вакцинами все страны мира в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев привился от COVID-19. Ему ввели первую дозу китайской вакцины Sinofarm.

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