Скопье, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 6 мая принял первую дозу вакцины от COVID-19 производства компании Sinofarm.

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На своей странице в социальной сети Facebook политик призвал граждан принимать любую вакцину, независимо от производителя, чтобы как можно скорее победить невидимого врага.

По словам Заева, сам он чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее депутаты парламента страны были привиты российской вакциной, несмотря на возражения одного из них.

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