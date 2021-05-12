Москва, 12 мая, 2021, 14:50 — ИА Регнум. По инициативе партии «Единая Россия» правительство РФ дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

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На необходимость дофинансирования внимание главы правительства РФ Михаила Мишустина обратил координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», депутат Госдумы Михаил Терентьев («Единая Россия»).

«Накануне (11 мая) я докладывал президенту (России Владимиру Путину. — Прим. ИА REGNUM) о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», — сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата.

Как подчеркнули в «Единой России», за счёт выделенных денег людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся повышения качества жизни инвалидов. В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

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