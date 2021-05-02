Мишустин заявил о необходимости нового подхода на рынке труда
В России необходимо восстановить рынок труда, применяя современные подходы к управлению трудовыми ресурсами, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
По словам Мишустина, сейчас важно восстановить рынок труда, и уже сейчас в 17 регионах страны показатели занятости вернулись к допандемийным значениям.
Мишустин рассказал об обновлении вузов и ремонте вузовских общежитий
В целях обновления приборной базы правительство направило на данные цели более 13 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Для сильной высшей школы нужна научная база и комфортная среда проживания. В 2020 году на обновление приборной базы мы направили более 13 млрд рублей, эту сумму получили 200 вузов», — сказал Мишустин.
Мишустин заявил о сохранении позиций России на внешних рынках
В России созданы беспрецедентные условия для разработки радиоэлектронного оборудования. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Несмотря на сложности, Россия сохранила позиции на внешних рынках. Увеличился экспорт услуг.<…> В стране созданы беспрецедентные условия для разработки и управления радиоэлектронным оборудованием. Более 2,5 тысяч компаний начали пользоваться льготами», — сказал Мишустин.
В 17 регионах России показатели по рынку труда уже вернулись к значениям до коронавируса, сообщил Мишустин.
На поддержку граждан России в пандемию направили 2,5 трлн рублей
В России на дополнительную поддержку граждан во время пандемии направили 2,5 трлн рублей, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«На дополнительную поддержку граждан было направлено 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения: это выше 10% всего федерального бюджета страны», — сказал Мишустин.
Депутаты Госдумы делятся впечатлениями от отчета в соцсетях.
«Мишустин заметно похудел, подтянулся, что не видно по телевизору, но совершенно очевидно вблизи, вживую», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Мишустин рассказал о ковидных выплатах для медиков и соцработников
Более 500 тысяч медицинских работников в 2020 году получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Ковидные выплаты получили в 2020 году более полумиллиона медработников и 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Мишустин: Россия приступила к созданию мощного санитарного щита
В России началось создание санитарного щита, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своём послании», — сказал он.
Мишустин призвал сформировать коллективный иммунитет к COVID к концу года
На сегодняшний день более 24 млн жителей РФ прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«В конце 2020 года началась добровольная массовая вакцинация. Свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нужно к концу года сформировать коллективный иммунитет», — сказал Мишустин.
Мишустин заявил о лидерских позициях России в биотехнологиях
В России имеются сразу четыре вакцины от COVID-19, и одна из них — «Спутник V» — завоевала доверие по всему миру. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
«Сегодня наша страна — одна из ведущих биотехнологических держав. Каждая из вакцин безопасна и эффективна. «Спутник V» проверен, завоевал доверие и зарегистрирован в 65 государствах», — сказал Мишустин.
Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», сообщил Мишустин.
Уже свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации, необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет, сообщил Мишустин.
Мишустин: 2021 год должен стать переломным в борьбе с COVID-19
В России улучшается эпидемиологическая обстановка, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
«Сейчас обстановка постепенно улучшается. <…> Именно этот год должен стать переломным», — сказал он.
Мишустин заявил, что 2021 год должен стать переломным в победе над коронавирусом, работа над этим не прекращается ни на минуту.
Мишустин заявил о непростых условиях работы правительства в 2020 году
В 2020 году правительство РФ оказалось в непростых условиях, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.