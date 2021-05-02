В целях обновления приборной базы правительство направило на данные цели более 13 млрд рублей. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

«Для сильной высшей школы нужна научная база и комфортная среда проживания. В 2020 году на обновление приборной базы мы направили более 13 млрд рублей, эту сумму получили 200 вузов», — сказал Мишустин.