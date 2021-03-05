Москва, , 11:34 — REGNUM Координатор проекта ОНФ «Новополье», директор по развитию конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе рассказала о строительстве реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором сейчас бесплатно занимаются 140 ребят. Она попросила внести услуги адаптивной верховой езды в реестр социальных услуг и помочь в развитии центра. Путин ответил, что переговорит по вопросу стандартов с Минтрудом и поручил региональным властям «до конца недели закрыть вопрос с земельным участком» для полноценной работы центра.

Анна Лаппе также обратила внимание на проблему выплат родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами: «В нашем клубе есть такие мамы, которым тяжело обеспечивать детей-инвалидов на пособие в 10 тысяч рублей. К сожалению, сейчас если родитель занимается еще хоть чем-то, кроме обеспечения ребенка-инвалида, он моментально лишается этой выплаты. И мы очень просим вас оказать содействие в этом вопросе».

Президент ответил, что поручит Правительству РФ оказать поддержку семьям с детьми-инвалидами: «Выплачиваются эти деньги всем семьям, где общий доход на человека меньше прожиточного минимума, а когда семья получает за ребенка-инвалида, то этот параметр несколько становится выше, и люди не получают этих выплат. Вы правы, обязательно поручу Правительству с этим разобраться, потому что мера была мною предложена и реализована, она была направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающими детей. Но если речь идет о том, что в семье есть ребенок-инвалид, то тогда, конечно, такие семьи требуют особого внимания от государства. Правительство с учетом и вашей инициативы этим займется».

Чтобы поддержать женщин, воспитывающих детей с ОВЗ, в конце 2020 года ОНФ запустил проект #ПРО_НЕЕ. Целевая аудитория проекта — около 5 млн женщин. В пилоте проекта — семь регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда, Московская, Мурманская, Иркутская области. Сейчас в проекте участвуют около 700 мам. За два месяца жизни проекта организовано более 60 различных активностей.