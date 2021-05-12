Москва, , 14:35 — REGNUM По предложению «Единой России» правительство РФ дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов.

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На необходимость дофинансирования сферы внимание главы правительства РФ Михаила Мишустина обратил депутат Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить необходимый объём медицинских услуг — постковидная реабилитация, диспансеризация», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что средства будут выделены для всех федеральных медицинских учреждений, которые «возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России к 15 сентября 2021 года представить предложения по вопросам развития здравоохранения для рассмотрения на расширенном заседании Государственного совета.

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