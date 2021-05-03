Москва, , 15:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России к 15 сентября 2021 года представить предложения по вопросам развития здравоохранения для рассмотрения на расширенном заседании Государственного совета. Поручение президента опубликовано сегодня, 3 мая, на официальном сайте Кремля.

Поручение дано по итогам послания президента России Федеральному собранию, в котором тема здравоохранения была одной из главных. В поручении президента сказано, что правительство в срок до 15 сентября 2021 года должно представить предложения по вопросам развития здравоохранения, которые будут обсуждаться на расширенном заседании Государственного совета.

Также правительству поручено обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения, которые направлены на создание отечественных технологий производства вакцин, фармацевтических субстанций и лекарств для лечения инфекций, резистентных к современным антибиотикам, а также на предупреждение распространения новых инфекционных заболеваний.