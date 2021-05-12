Москва, , 06:47 — REGNUM Новые программы лояльности для поощрения клиентов пассажирских компаний за участие в вакцинации от COVID-19 предложило ввести в России Общероссийское объединение пассажиров (ОПП). Об этом 12 мая пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации.

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Документ подписан главой ООП Ильей Зотовым и адресован министру транспорта РФ Виталию Савельеву. Согласно инициативе, подобную акцию можно провести в период с 25 мая по 25 августа.

По мнению Зотова, необходимо поощрять всех привитых пассажиров бонусами в размере от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. В ООП полагают, что акция должна охватить авиаперелеты, железнодорожные перевозки и другие услуги пассажирского транспорта, в том числе такси и каршеринг.

В письме также отмечается, что такое стимулирование вакцинации поможет рынку транспортных услуг быстрее восстановить пассажиропоток и снизит риски новых ограничений для работы компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля московский мэр Сергей Собянин объявил о запуске в Москве программы поощрения лиц старше 60 лет за участие в вакцинации от COVID-19. Он отметил, что эта категория граждан может получить подарочные карты или промокоды.

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