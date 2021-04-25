Москва, , 10:50 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске программы поощрения жителей столицы старше 60 лет, сделавших прививку от коронавируса. По словам Собянина, москвичи старше 60 лет, привившиеся от коронавируса, с 27 апреля смогут получить подарочные карты или промокоды.

Прививка от COVID-19 на дому. minzdrav.gov.ru

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«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что несколько дней назад он обратился к столичному бизнесу с предложением собрать пожертвования для программы стимулирования вакцинации пожилых людей. Все за несколько дне набралась сумма, необходимая для запуска программы.

Подарочные карты будут выдаваться в городских поликлиниках и других пунктах вакцинации. Чтобы получить промокод, нужно зарегистрироваться на сайте.

Потратить деньги можно будет на товары и услуги повседневного спроса в магазинах, аптеках, заведениях общественного питания.

На сегодняшний день в Москве привито около 400 тысяч человек старше 60 лет, сообщил Собянин. Мэр призвал москвичей не откладывать вакцинацию.