Москва, 11 мая, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия после стрельбы в одной из школ Казани. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 11 мая журналистам.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Ружья

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По его словам, Путин дал отдельное поручение главе Росгвардии Виктору Золотову. Он потребовал в кратчайшие сроки разработать новое положение о видах оружия, которым может располагать население.

При этом учтён вид стрелкового оружия, использованного при нападении на школу. Дело в том, пояснил представитель Кремля, что в России некоторые виды стрелкового оружия, используемые за рубежом как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Татарии Рустам Минниханов заявил о том, что задержанный за вооружённое нападение на казанскую гимназию имел официальное разрешение на оружие.

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