Казань, , 11:22 — REGNUM Мужчина, который совершил с напарником нападение на школу №175 в Казани, ликвидирован. Об этом сообщил прибывший на место ЧП глава Татарии Рустам Минниханов.

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Ранее задержанный 19-летний нападавший окончил данную гимназию, имел официальное разрешение на владение оружием.

«Силы развёрнуты. Конечно, всё, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось. Большая беда», — сказал глава Татарии.

ИА REGNUM напоминает, 11 мая утром двое нападавших устроили стрельбу в школе №175 в Казани. Одного из стрелков полиция задержала. Предположительно, ему 17 лет. По последним данным, число жертв стрельбы возросло до 13 человек. Еще более 30 человек пострадали.

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