Кишинёв, , 18:22 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 252 798 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 243 731 человек.

Отмечается, что за время пандемии в стране скончались более 5,9 тыс. пациентов с COVID-19.

Напомним, днём ранее в Молдавии выявили более 140 носителей SARS-CoV-2.

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