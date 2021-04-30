Москва, , 20:58 — REGNUM Россия поставила в Молдавию вторую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 71 тысяч доз. Об этом сообщила 30 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Поставки являются частью российского содействия Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, решение о котором было принято в ответ на обращение председателя парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к президенту России Владимиру Путину«, — уточнила она.

Напомним, первая партия россисйкой вакцины, также в количестве 71 тысяч доз, была доставлена в аэропорт Кишинева 24 апреля. В общей сложности Молдавии выделено 182 тысячи доз «Спутник V», включая 62 тысячи доз для Приднестровья. Отправка следующей партии должна состояться в мае.